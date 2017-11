POL-AUR: Großheide - Ohne Führerschein gefahren; Norden - Mofa beschädigt

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Großheide - Ohne Führerschein gefahren

Die Polizei hat am Sonntag einen 18-Jährigen in Großheide aufgegriffen, der ohne Führerschein mit einem Mofa im Neubaugebiet am Torfweg unterwegs war. Das pink-schwarze Fahrzeug der Marke Peugeot gehört den Mann nicht und war außerdem nicht versichert. Zunächst hatte der Mann aus dem Altkreis Norden versucht zu flüchten, wurde aber von der Polizei gestellt. Das Mofa wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise auf den Eigentümer nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Mofa beschädigt

In Norden wurde am Montag zwischen 7:30 Uhr und 13 Uhr ein schwarzes Mofa beschädigt. Es war auf dem Rollerparkplatz der KGS-Hage-Norden, In der Wildbahn, abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell