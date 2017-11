POL-AUR: Aurich - Radfahrerin angefahren; Aurich - Auto ohne Betriebserlaubnis; Aurich - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt; Großefehn - Mofafahrer stürzt auf Brücke

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrerin angefahren

Eine 74jährige Auricherin war am Montag gegen 18:10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Breiten Weg in Richtung Wallster Weg unterwegs. Beim Überqueren der Straße wurde sie von einem Ford Focus angefahren und kam zu Fall. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Zunächst entfernte sich das Auto vom Unfallort, kehrte aber kurz darauf zurück.

Aurich - Auto ohne Betriebserlaubnis

In Aurich hat die Polizei am Montag gegen 23:30 Uhr einen 19-Jährigen gestoppt, der mit seinem Golf auf der Fockenbollwerkstraße unterwegs war. Der Mann aus dem Landkreis Wittmund hatte an seinem Fahrzeug Veränderungen am Fahrwerk und an der Rad/Reifenkombination vorgenommen, so dass die Betriebserlaubnis erloschen war.

Aurich - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

In Aurich wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 13 Uhr leicht verletzt. Der 52-Jährige fuhr in Höhe einer Krankenkasse über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn der Schützenstraße, um diese zu überqueren. Dabei geriet er vor den Opel einer 65jährigen Auricherin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mann leicht verletzt wurde. Außerdem entstand Sachschaden am Auto.

Großefehn - Mofafahrer stürzt auf Brücke

Ein 47 Jahre alter Mann wollte am Montag gegen 16 Uhr mit seinem Mofa über eine Friesenbrücke den Großefehnkanal überqueren. Verkehrsbedingt musste er zunächst anhalten. Beim anschließenden Anfahren rutschte das Hinterrad auf der mit Holzbohlen ausgelegten Brücke weg, so dass der Mann stürzte und leicht verletzt wurde. An dem Mofa entstand Sachschaden.

