POL-AUR: Aurich - Hyundai gestohlen; Wiesmoor - Versuchter Einbruch in Wohnhaus; Wiesmoor - Außenlampe beschädigt; Aurich - Straßenlaterne beschädigt;

Altkreis Aurich (ots) - Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Hyundai gestohlen

In Aurich haben Unbekannte am Montag zwischen 13:30 Uhr und 22:10 Uhr einen blauen Hyundai mit dem Kennzeichen AUR-UV 651 gestohlen. Dieser war auf einem Parkplatz im Kreihüttenmoorweg abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Wiesmoor - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In Wiesmoor haben Unbekannte zwischen Samstag, 4. November, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, versucht, in ein Wohngebäude in der Stelzenwieke einzubrechen. Dazu wollten sie die Tür gewaltsam öffnen. Das misslang. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Wiesmoor - Außenlampe beschädigt

Unbekannte haben in Wiesmoor zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 9:45 Uhr, die Außenlampe an einem Wohngebäude beschädigt. Dieses befindet sich in der Pollerstraße. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Straßenlaterne beschädigt

In Aurich haben Unbekannte am Montag, 23. Oktober, eine Straßenlaterne in Aurich beschädigt. Der Tatzeitraum kann nicht weiter eingegrenzt werden. Die Lampe befindet sich in der Wallstraße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell