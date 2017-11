POL-AUR: Norden - Baumaterial gestohlen; Norden - Mann bei Unfall schwer verletzt

Altkreis Norden (ots) - Altkreis Norden

Norden - Baumaterial gestohlen

In Norden haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 17 Uhr Baumaterial entwendet. Es befand sich auf einem Grundstück in der Mozartstraße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Mann bei Unfall schwer verletzt

In Norden hat sich am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei lief ein 22-Jähriger Mann frontal vor ein Auto, das auf der Wurzeldeicher Straße in Richtung Norden unterwegs war. Er wurde in einen wasserführenden Graben geschleudert und konnte von Ersthelfern aus diesem befreit werden. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt.

Zuvor hatte der Mann aus dem Altkreis Norden gegen 21:20 Uhr in Leezdorf den Firmenwagen eines Lieferdienstes gestohlen. Ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein fuhr er nach ersten Ermittlungen den Woldeweg in Richtung Norden. In einer schmalen Kurve kam von der Straße ab und rammte einen Baumstumpf. Schließlich kam er auf einem Acker zum Stehen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, lief er zu Fuß weiter in Richtung Wurzelstraße, auf der er von dem vorbeifahrenden Wagen erfasst wurde. Die Ermittlungen dauern an.

