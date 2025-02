Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Nachwuchsoffensive zu zivilen Berufen in der Polizei - Kampagne #MehrAlsUniform gestartet

Osnabrück/Leer/Lingen/Nordhorn/Aurich/Emden/Wittmund (ots)

Die Polizeidirektion Osnabrück verzeichnete in den letzten Jahren einen Rückgang der Bewerberzahlen - sowohl beim Berufswunsch Polizist als vor allem auch bei den zivilen Berufen in der Polizei. Dabei spielen demografischer Wandel und Fachkräftemangel eine große Rolle. Grund genug, die Nachwuchs-Kampagne #MehrAlsUniform ins Leben zu rufen, die vorgestern (04.02.25) startete. In kommenden Wochen werden über die Social-Media-Kanäle der Polizeiinspektionen Osnabrück Leer/Emden, Emsland/Grafschaft Bentheim und Aurich/Wittmund einige spannende Berufe abseits der Uniform vorstellt. Auch auf der Homepage der Direktion kann die Kampagne verfolgt werden. Unter anderem werden die Einsatzbereiche IT-Forensik, Presse-und Öffentlichkeitsarbeit, Kriminaltechnik, Einsatzbegleitender Service, Datenmanagement, Fahrzeugmanagement und viele andere vorgestellt.

Michael Maßmann, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, sagte zum Start der Kampagne: "Bei uns bedarf es keiner Uniform, um echte Polizeiarbeit zu leisten. Polizei ist viel mehr als nur Uniform. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und haben eine große Auswahl an zivilen Berufen. Mit unserer Kampagne wollen auf diese Jobs aufmerksam machen und zeigen, was unsere Mitarbeitenden tagtäglich Großes leisten - egal, ob im Hintergrund, bei der Planung, in der Technik oder bei der Unterstützung der Einsatzkräfte."

Ziel ist es, die vielfältigen Berufsfelder und Möglichkeiten des Arbeitgebers Polizeidirektion Osnabrück darzustellen. Neben 2.600 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten beschäftigt die Polizeidirektion Osnabrück etwa 450 Tarifbeschäftigte und 50 Verwaltungsbeamtinnen und -beamte in unterschiedlichsten zivilen Berufen.

Verfolgt werden kann die Kampagne unter anderem unter bei Instagram, Facebook, LinkedIn sowie auf der Homepage der Direktion.

Homepage Polizeidirektion Osnabrück https://www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/beruf_und_karriere/weitere_berufe/mehralsuniform-bei-uns-arbeiten-nicht-nur-polizistinnen-und-polizisten-117634.html

Social Media https://www.linkedin.com/company/polizeidirektion-osnabrueck/

https://www.instagram.com/polizei.osnabrueck/?hl=de https://www.instagram.com/polizei.leer.emden/?hl=de https://www.instagram.com/polizei.aurich.wittmund/?hl=de https://www.instagram.com/polizei.emsland/?hl=de

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell