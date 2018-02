POL-OS: Osnabrücker Musikstreife spielt 10.000 Euro für soziale Zwecke ein (Foto)

Übergabe der symbolischen Schecks an die Begünstigten: v.l. Bernhard Witthaut, Markus Brockmeyer, Martin Oevermann, Katharina Wittenbrink, Najlaa Jlilati, Rüdiger Kuhlmann Bild-Infos Download

Osnabrück (ots) - Heute konnten sich die Vertreter der Frauenberatungsstelle "Frauen helfen Frauen e. V." und die theaterpädagogische Werkstatt mit dem Zivilcourageprojekt "DREIST! - Theater im Bus", über die Übergabe von zwei Schecks über jeweils 5.000 Euro freuen. Bernhard Witthaut (Präsident der Polizeidirektion Osnabrück) sowie Rüdiger Kuhlmann (Verkehrsverein Osnabrück Stadt und Land) überreichten heute Mittag im Steinwerk am Heger-Tor in Osnabrück den Erlös aus dem Benefizkonzert "Osnabrücker Musikstreife" 2017 in Höhe von 10.000 Euro an die beiden Einrichtungen aus der Region.

Markus Brockmeyer vom Projekt "Dreist!" freute sich gemeinsam mit Martin Oevermann als Vertreter des Präventionsvereins Osnabrück über die neuen finanziellen Mittel. "Dreist!" konfrontiert Jugendliche mit alltäglichen Gewaltsituationen und zeigt in Form eines Forumtheaters die Möglichkeiten auf, wie sich Menschen in Konfliktsituationen anders verhalten können. Zielgruppe sind in erster Linie Schulklassen ab der siebten Klasse in Stadt und Landkreis Osnabrück. Sowohl der Präventionsverein als auch die Polizei in Osnabrück unterstützten das Projekt tatkräftig. Die 5.000 Euro für die Osnabrücker Frauenberatungsstelle gehen komplett in die Flüchtlingsarbeit. Hier werde das Beratungs- und Betreuungsangebot erweitert und ausgebaut, so Katharina Wittenbrink. Zusätzlich sollen auch Dolmetscher wie die anwesende Najlaa Jlilati eingesetzt werden können. Das Frauenhaus in Osnabrück, als Kontakt-, Informations-, und Beratungsstelle für Stadt und im Landkreis, konzentriert sich auf Frauen und ihre Belange.

Wie jedes Jahr wurde das Benefizkonzert von der Polizeidirektion Osnabrück und dem Verkehrsverein Stadt und Land Osnabrück e.V. (VVO), letztmalig am 28.11.17, gemeinsam ausgerichtet. Unter der Gesamtleitung von Thomas Boger, gleichzeitig Leiter des Polizeiorchesters, inspirierten fast 100 Musikerinnen und Musiker des Polizeiorchesters Niedersachsen, der Pipes and Drums of the Royal British Legion sowie der Bigband der Angelaschule Osnabrück, die rund 600 Zuhörer und boten einen musikalischen Hochgenuss. Den krönenden Abschluss bildeten alle drei Orchester beim gemeinsamen grandiosen Finale - unter anderem mit Titeln wie "Amazing Grace".

