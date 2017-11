POL-OS: Fazit zur grenzüberschreitenden Kontrolle der Polizei

Osnabrück (ots) - Einsatzkräfte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück kontrollierten am 16. November am Grenzübergang bei Bad Bentheim auf der A30 zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Die Polizeidirektion Osnabrück beteiligte sich damit an einer gemeinsamen Kontrollaktion der Bundespolizei, des Zoll, der Polizei der Länder Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Niedersachsen sowie auf niederländischer Seite die Koninklijke Marechaussee, die Douane, die Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur, die Regionale Eenheid Noord- und Oost-Nederland der Polizei.

Ziel der Aktion war die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität, die Verhinderung der illegalen Einreise mit den damit verbundenen Verstößen gegen u.a. das Zuwanderungsgesetz sowie Menschenhandel und Schleuserkriminalität. Weiterhin standen Delikte im Bereich der Bandenkriminalität sowie Kfz.-Diebstähle besonders im Fokus. Ebenso wurden Verkehrsdelikte wie das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen sowie Führerschein- und Zulassungsvergehen verstärkt mit in die Fahndung einbezogen sowie der grenzüberschreitende Güterverkehr kontrolliert.

Insgesamt wurden auf deutscher und niederländischer Seite mehr als 2.800 Fahrzeuge und 4.000 Personen kontrolliert. In mehr als 71 Fällen wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Insgesamt wurden 2 kg Marihuana und 20 Joints sichergestellt sowie 100 g Pilze.

In 27 Fällen wurde das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen geführt. In 33 Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. 10 Verkehrsteilnehmer waren ohne die gültige Fahrerlaubnis unterwegs und gegen 16 Personen lag ein Haftbefehl vor.

Im Zusammenhang mit der Kontrollaktion wurde eine Person kontrolliert die im Besitz eines falschen Reisepasses der Republik Guinea war. Die Koninklijke Marechausse hat bei einer Kontrolle auf der A67/A74 in den Niederlanden eine Person mit russischer Nationalität angehalten. Er war im Besitz eines gefälschten russischen Führerscheines.Weiterhin wurden 2 Personen kontrolliert, die in ihrem VW-Bus das komplette Equipment für eine Cannabis-Plantage mitführten. Alle genannten Personen wurden vorläufig festgenommen und die Ermittlungen dauern noch an.

Auch zukünftig wird die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück bei Kontrollen an den grenzüberschreitenden Hauptverkehrsadern zur intensiven Kriminalitätsbekämpfung teilnehmen.

