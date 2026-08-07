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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260807-2: Polizeikräfte stellten über 900 Cannabispflanzen sicher

POL-REK: 260807-2: Polizeikräfte stellten über 900 Cannabispflanzen sicher
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Rhein-Erft-Kreis (ots)

Erneut große Plantage festgestellt

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz stellten Einsatzkräfte der Polizei Rhein-Erft-Kreis am Donnerstag (6. August) mehr als 900 Cannabispflanzen unterschiedlicher Größe sowie Anbauequipment in einem Haus in Kerpen sicher. Zudem nahmen Polizistinnen und Polizisten dabei einen Beschuldigten (40) fest.

Umfangreiche Ermittlungen nach einem Zeugenhinweis führten die Kriminalbeamtinnen und -beamten zu dem Standort der Plantage, sowie zwei weiteren Objekte, die mit der Plantage in Verbindung stehen.

Nach Auswertung der vorliegenden Indizien und Erwirkung eines Durchsuchungsbeschlusses durchsuchten die Einsatzkräfte ab dem frühen Morgen die insgesamt drei Objekte im Rhein-Erft-Kreis. Gegen den polizeibekannten, angetroffene 40-Jährigen lag in anderer Sache ein Haftbefehl vor. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 dauern an.

Auch in diesem Fall gaben Zeugen den entscheidenden Hinweis. Informationen von aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern können der Polizei helfen Straftaten aufzuklären. Wählen Sie bei verdächtigen Beobachtungen die 110 oder melden Sie sich bei Ihrer örtlichen Polizeiwache. Bringen Sie sich bei Beobachtungen niemals selbst in Gefahr. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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