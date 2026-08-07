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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260807-1: Verkehrsunfall mit Linienbus - zwei Leichtverletzte

Frechen (ots)

Unfall im Einmündungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (6. August) zwischen einem Auto und einem Bus, bei dem das Auto nach dem Aufprall gegen einen geparkten Lieferwagen prallte, erlitten eine Autofahrerin (45) und eine Businsassin (37) leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Autofahrerin in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen sei der Fahrer (55) eines Linienbusses gegen 16.20 Uhr auf der Kapfenberger Straße aus Richtung Hubert-Prott-Straße in Richtung Dr.-Toll-Straße gefahren. Einige Meter vor der Dr.-Toll-Straße habe sich die 45-Jährige in ihrem Auto von der Zufahrt zu den Häusern Kapfenberger Straße Nr. 29 bis Nr. 41 genähert und sei gegen den Bus und gegen einen geparkten Lieferwagen geprallt. Eine Businsassin sei in Folge der eingeleiteten Bremsung des Busfahrers gestürzt und habe sich leicht verletzt. Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Kapfenberger Straße für den Zeitraum der Unfallaufnahme. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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