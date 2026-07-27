Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260727-2: Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brühl (ots)

Hinter geparktem Auto auf die Fahrbahn gefahren

Bei einem Verkehrsunfall in Brühl sind am Freitagabend (24. Juli) zwei Jungen (8,10) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 10-Jährigen in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen sei eine Autofahrerin (54) gegen 21 Uhr auf der Eckdorfer Straße aus Richtung Steingasse in Richtung der Straße "Auf den Steinen" unterwegs gewesen. Hinter einem Auto, das am rechten Fahrbahrand parkte, sollen die beiden Kinder auf ihren Rollern auf die Fahrbahn gefahren sein. Trotz eines Bremsmanövers habe die 54-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der 10-Jährige sei auf die Motorhaube geprallt und der 8-Jährige zu Boden gestürzt. Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. (rs)

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