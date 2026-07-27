Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260727-1: Schmuck bei Einbruch entwendet - Zeugensuche

Hürth und Erftstadt (ots)

In einem zweiten Fall blieb es beim Versuch

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet in zwei Fällen nach Unbekannten, die am Wochenende in zwei Häuser in Hürth und Erftstadt eingebrochen sein sollen.

In Hürth-Fischenich sollen die Geschädigten ihr Haus an der Gennerstraße am Freitagabend (24. Juli) gegen 20 Uhr verlassen haben. Als sie gegen 20.30 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass mehrere Schränke durchwühlt worden waren. Ersten Ermittlungen zufolge soll Schmuck entwendet worden sein. Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten stellten Hebelmarken an einer Terrassentür fest. Zeugen sollen gegen 20.30 Uhr beobachtet haben, wie drei Männer hinter dem Garten weggerannt seien. Sie sollen zwischen 30 und 35 Jahren alt gewesen sein. Einer habe kurze schwarze Haare und ein schwarzes T-Shirt getragen. Der Zweite sei zur Tatzeit mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen. Der dritte Mann habe ebenfalls kurze schwarze Haare und ein weißes Oberteil getragen. Zudem habe er eine rote Tasche bei sich getragen.

Am Samstagmorgen (25. Juli) habe ein weiterer Geschädigter in Erftstadt-Köttingen sein Haus am Villeweg gegen 9.45 Uhr verlassen. Als er zwei Stunden später zurückkehrte, bemerkte er, dass seine Terrassentür beschädigt war. Auch hier stellten alarmierte Polizeikräfte Hebelspuren an der Tür fest. Nach derzeitigem Sachstand gelangten die Täter nicht in das Haus.

In beiden Fällen dokumentierten die Beamtinnen und Beamten die Spuren und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

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