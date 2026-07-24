Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260724-2: Kind auf Fahrrad bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Kollision beim Überholen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (23. Juli) in Hürth-Fischenich sind ein neunjähriges Kind auf einem Fahrrad schwer und eine Autofahrerin (82) leicht verletzt worden. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (82) eines Smart gegen 17 Uhr auf der Gennerstraße in Fahrtrichtung "Am Kirchberg" gefahren. Zeitgleich sei ein Kind gemeinsam mit seiner Mutter auf Fahrrädern in dieselbe Richtung gefahren. Kurz vor der Kreuzung der Gennerstraße, Fronhofstraße und "An der Fuhr" habe die 82-Jährige versucht das Kind zu überholen. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärtem Grund zur Kollision zwischen dem Smart und dem Fahrrad des Kindes. Die 9-Jährige sei gestürzt und wurde schwer verletzt. Die Autofahrerin kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie einer dahinterstehenden Straßenlaterne. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen weitere Zeuginnen und Zeugen, die insbesondere Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.(nf)

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