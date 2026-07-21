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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260721-1: Auto prallte gegen Baum und brannte

POL-REK: 260721-1: Auto prallte gegen Baum und brannte
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Rhein-Erft-Kreis (ots)

Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (20. Juli) in Kerpen ist eine Autofahrerin (33) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Gegen 18 Uhr war die 33-Jährige laut ersten Erkenntnissen mit ihrem Peugeot auf der Bundesstraße (B) 264 von Kerpen-Blatzheim in Richtung Merzenich-Golzheim unterwegs. Aus bislang ungeklärtem Grund sei sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Das Auto habe sofort an der Front gebrannt.

Eine aufmerksame Zeugin wählte den Notruf und habe der Schwerverletzten aus dem brennenden Wagen geholfen. Danach habe sich das Feuer am Auto weiter ausgebreitet.

Polizeikräfte sperrten die B 264 bis 21 Uhr vollständig ab und dokumentierten die Spuren an der Unfallstelle. Zudem fertigten sie eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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