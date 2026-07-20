Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260720-4: Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bedburg (ots)

Zwei Radfahrer kollidierten

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (17. Juli) in Bedburg-Kaster ist ein Radfahrer (44) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 44-Jährige gegen 22 Uhr auf dem Radweg zwischen Königsberger Straße und Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße gefahren. Gleichzeitig sei ein weiterer Fahrradfahrer (60) auf dem Radweg hinter den Häusern der Königsberger Straße von der Barbarastraße kommend in Richtung vorgenannten Radweg unterwegs gewesen. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Zweiradfahrer. Der 44-Jährige sei gestürzt und zog sich die schweren Verletzungen zu.

Die hinzugerufenen Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

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