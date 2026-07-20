Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260720-3: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kamera vertreibt Wohnungseinbrecher

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die im Zeitraum von Donnerstag (16. Juli) bis Montag (20. Juli) in Häuser in Kerpen und Bergheim-Kenten eingebrochen sind.

Kerpen: Zwischen Donnerstag (16. Juli) und Sonntag (19. Juli) sollen Unbekannte in ein Haus am Falkenweg eingebrochen sein. Sie sollen sich über die Terrassentür des Hauses Zutritt verschafft haben. Im Gebäude sollen sie Räume durchwühlt und nach jetzigem Erkenntnisstand Schmuck und Schuhe entwendet haben.

Kenten: In der Nacht zum 20. Juli sollen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Chaunyring eingebrochen sein. Über die Rückseite des Objektes sollen vier Personen in die Erdgeschosswohnung eingestiegen sein. Der Wohnungsinhaber erhielt von einer Kamera innerhalb der Wohnung eine Meldung. Über diese Kamera soll er die Personen angesprochen haben, welche daraufhin fluchtartig die Wohnung verlassen haben sollen. Die Täter sollen in Richtung Knappschaft geflüchtet sein. Die Verdächtigen sollen zur Tatzeit Kappen, Handschuhe sowie helle Kleidung getragen haben. Ob die Täter Beute machten, ist noch Bestandteil der Ermittlungen.

In beiden Fällen fertigten Polizeikräfte Strafanzeigen und nahmen Spuren an den Tatorten auf.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben.(nf)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell