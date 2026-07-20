POL-REK: 260720-2: Einbruch in Arzt- und Physiotherapiepraxis - Zeugensuche
Brühl (ots)
Hebelspuren an Eingangstüren
Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Freitagmittag (17. Juli) und Samstagvormittag (18. Juli) in ein Geschäftshaus in Brühl eingebrochen sein sollen.
Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Laut ersten Informationen sollen die Täter zwischen Freitag, 12.30 Uhr und Samstag, 9.40 Uhr auf bisher unbekannte Weise in das Haus an der Kölnstraße gelangt sein. Sie sollen dort die Türen zu zwei Praxen aufgebrochen und jeweils mehrere Räume durchwühlt haben. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.
Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)
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