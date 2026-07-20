Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260720-1: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem zwischen 25 und 30 Jahre alten und 170 Zentimeter großen Mann mit braunen Haaren. Er soll sich am Samstag (18. Juli) als Handwerker ausgegeben und eine Pulheimerin um Schmuck betrogen haben. Zur Tatzeit habe er ein helles Oberteil und eine helle Latzhose getragen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Unbekannte gegen 14.30 Uhr an der Anschrift der Pulheimerin im Bereich der Gartenstraße aufgetaucht und habe sich als Handwerker ausgegeben. Er habe behauptet, dass er Messarbeiten im Haus durchführen müsse. Unter einem Vorwand habe er die Geschädigte dazu gebracht, ihm Schmuck auszuhändigen. Danach habe er unverzüglich das Haus verlassen und sich mit einem weiteren etwa 50 Jahre alten Mann mit hellem Hemd getroffen. Die beiden Männer seien davongegangen.

Die Frau bemerkte den Betrug und alarmierte die Polizei. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bleiben Sie bei vorgetragenen Anliegen skeptisch! Handwerker und andere Dienstleister kommen in der Regel nicht unangemeldet. Rufen Sie gegebenenfalls bei dem angegebenen Unternehmen oder Ihrem Vermieter an und lassen Sie sich den Arbeitseinsatz bestätigen. Wenn Sie den Verdacht haben, betrogen worden zu sein, wählen Sie die 110. Über den Polizeinotruf erhalten Sie rund um die Uhr Hilfe (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell