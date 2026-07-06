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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260706-2: Polizeikräfte stellen mutmaßlichen Dieb

Frechen (ots)

Aufmerksamer Zeuge alarmierte Polizei

Danke eines aufmerksamen Zeugen haben Polizeikräfte am frühen Sonntagmorgen (5. Juli) einen mutmaßlichen Baustellendieb (49) in Frechen gestellt. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Gegen 5 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er sei an einer Baustelle an der Straße "Zum Kuckental" vorbeigegangen und habe Geräusche aus einem Container gehört und dort Licht gesehen. Die hinzugerufenen Polizistinnen und Polizisten umstellten den Container. Als sie sich zu erkennen gaben und die Person aufforderten den Container zu verlassen, kam ein Mann heraus. Die Beamtinnen und Beamten durchsuchten den nunmehr Beschuldigten und fanden diverses Einbruchswerkzeug sowie Kupferkabel bei ihm.

Die Einsatzkräfte stellten die Gegenstände sicher und fertigten eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 übernommen.

Hinweise von Zeugen sind, wie in diesem Fall, für die polizeiliche Arbeit von besonderer Bedeutung. Scheuen Sie nicht, die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen, auch über den Notruf 110, zu kontaktieren. Eine gute Beschreibung der Beobachtungen und der Person kann dazu beitragen, Sachverhalte und mögliche Straftaten aufzuklären. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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