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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260706-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergheim (ots)

Zwei weitere Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (3. Juli) in Bergheim-Rheidt sind ein Autofahrer (29) schwer und ein LKW-Fahrer (38) sowie sein Beifahrer (48) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 29-Jährige gegen 17.30 Uhr in einem VW auf der Bundesstraße (B) 477 von Niederaußem in Richtung Rheidt gefahren. Gleichzeitig sei der 38-Jährige mit seinem Beifahrer (48) in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der VW-Fahrer zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und leicht in den Grünstreifen gefahren. Daraufhin soll der 29-Jährige gegengelenkt haben. Er sei schließlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum am Fahrbahnrand geprallt. Der Lastwagenfahrer habe eigenen Angaben zufolge noch versucht zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem VW aber nicht mehr verhindern.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 20 Uhr. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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