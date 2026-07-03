Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260703-2: Bargeld aus Handtasche entwendet - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Diebin lenkte Geschädigte unter einem Vorwand ab

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einer Frau zwischen 39 und 50 Jahren mit hellblonden Haaren und einem kräftigen Körperbau. Sie soll am Donnerstagmittag (2. Juli) eine Frau (86) in Pulheim abgelenkt und Bargeld aus ihrer Handtasche gestohlen haben. Die Unbekannte habe zur Tatzeit helle Kleidung, einen Hut und eine rosa Bluse getragen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zur Täterin oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 11.30 Uhr habe die 86-Jährige Bargeld abgehoben. Kurz danach habe die Unbekannte sie im Bereich der Straße "Auf dem Driesch" angesprochen. Sie habe um Hilfe gebeten, Münzen vom Boden aufzuheben. Die Geschädigte habe ihr geholfen und der Frau die Münzen übergeben. Daraufhin habe sich die Täterin bedankt und verabschiedet. Anschließend habe die 86-Jährige bemerkt, dass das zuvor abgehobene Bargeld nicht mehr in ihrer Handtasche war. Die Dame erstattete Anzeige auf einer Polizeiwache.

Die Polizei rät:

Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. Lassen Sie Ihr Gepäck und Ihre Wertsachen nie aus den Augen. Rechnen Sie vor allem in großen Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken könnten, um Sie zu bestehlen. Tragen Sie Wertsachen und Dokumente, wenn möglich, nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetaschen stets eng verschlossen an Ihrem Körper. Mehr Informationen finden Sie unter https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/taschendiebstahl. (jus)

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