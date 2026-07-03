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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260703-1: Einbruch in Schnellrestaurant - Zeugensuche

Frechen (ots)

Fenster mit Gullideckel eingeschlagen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Mittwochabend (1. Juli) und Donnerstagmorgen (2. Juli) in ein Schnellrestaurant in Frechen eingedrungen sein sollen. Die Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Mittwoch, 23.40 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr ein Fenster eines Schnellrestaurants an der Europaallee mit einem Gullideckel eingeschlagen haben. Alarmierte Polizeikräfte stellten im Inneren gewaltsam geöffnete Türen fest und einen durchsuchten Tresen fest. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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