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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260702-4: Jugendliche Sprayer auf frischer Tat gestellt

Hürth (ots)

Zeuge meldete Tatverdächtige

Polizeikräfte haben in der Nacht zu Donnerstag (2. Juli) zwei Tatverdächtige (15, 14) gestellt, die in Hürth-Kendenich Graffitis an eine Mauer sprühten.

Gegen Mitternacht meldete sich ein Zeuge über den Notruf der Polizei. Er gab an, zwei Personen zu beobachten, die in der Frentzenhofstraße Farbe an eine Mauer sprühen würden.

Die alarmierten Polizeikräften trafen die beiden Jugendlichen auf frischer Tat an. Sie stellten Farbdosen sicher und dokumentierten die aufgesprühten Schriftzüge. Die mittlerweile Beschuldigten übergaben die Beamtinnen und Beamten an ihre Erziehungsberechtigten. Anschließend fertigten sie eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Kriminalkommissariat 23 bereits übernommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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