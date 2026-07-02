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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260702-3: Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet - Zeugensuche

Frechen (ots)

Tür aufgehebelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Dienstag (30. Juni) und Mittwoch (1. Juli) in Frechen einen Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe der Nutzer den weißen Peugeot am Dienstag gegen 17.30 Uhr im Bereich der Straße "Herbertskaul" abgestellt. Mittwochmorgen gegen 7.10 Uhr habe er Hebelspuren an einer Tür festgestellt. Aus dem Fahrzeug seien Werkzeugkoffer sowie einige elektrische Geräte entwendet worden.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummer, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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