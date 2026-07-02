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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260702-2: Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hürth (ots)

Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag (1. Juli) in Hürth-Kalscheuren sind zwei Autofahrer (64, 84) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (84) eines Ford gegen 13.45 Uhr von der Straße "An der Hasenkaule" auf den Zubringer zum Jägerpfad gefahren. An der Ampel habe er beabsichtigt nach links in Richtung Köln-Meschenich abzubiegen. Gleichzeitig sei der Fahrer (64) eines VW auf dem Jägerpfad von Meschenich in Richtung Hürth unterwegs gewesen. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 16.15 Uhr. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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