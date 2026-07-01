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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260701-1: Einbruch in Firma - Zeugensuche

Hürth (ots)

Büro durchsucht und Geldkassette entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Zeit zwischen Montagnachmittag (29. Juni) und Dienstagmorgen (30. Juni) gewaltsam in eine Firma in Hürth eingedrungen sein sollen. Sie sollen mit einer Geldkassette geflüchtet sein.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen drangen die Unbekannten zwischen Montag, 17.15 Uhr und Dienstag, 6 Uhr in das Gebäude einer Firma an der Kalscheurener Straße ein. Im Inneren hebelten sie eine Tür zu einem Bürokomplex auf und durchsuchten die Büros. Alarmierte Polizeikräfte stellten Hebelspuren an der Eingangstür zur Firma und an der Tür zum Bürotrakt fest. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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