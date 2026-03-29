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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Einbrecher nach Zeugenhinweis festgenommen

Erftstadt (ots)

Einbruch in Baucontainer

Der Polizei in Erftstadt gelang am frühen Samstagmorgen (28.03.2026) gegen 04.50 Uhr die Festnahme zweier Einbrecher. Eine Zeugin hatte verdächtige Geräusche aus Richtung einer Baustelle am Sportplatz in Erftstadt-Köttingen vernommen und den Notruf gewählt.

Eintreffende Polizisten stellten einen durchtrennten Bauzaun fest. Auf dem Baustellengelände konnten sie die beiden Männer im Bereich eines aufgebrochenen Baucontainers festnehmen, während sie gerade ihre Tatbeute zum Abtransport zurechtlegten.

Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten am Tatort Spuren. Beide Männer müssen sich nun einem Strafverfahren stellen. (tt)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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