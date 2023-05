Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230505-2: Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet weiter nach vermisster Jugendlicher

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler bitten dringend um Zeugenhinweise

Nachtrag zu den Pressemeldungen mit der Ziffern 3 vom 27. April 2023 https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/presse/230427-3-polizei-rhein-erft-kreis-fahndet-nach-vermisster-jugendlicher

Nach Zeugenhinweisen haben die Ermittler der Polizei Rhein-Erft-Kreis am späten Donnerstagabend (4. Mai) umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in Hürth eingeleitet. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers unterstützte die Beamten aus der Luft. Darüber hinaus waren Hundertschaftskräfte der Polizei Wuppertal sowie ein Personenspürhund im Einsatz. Die Uniformierten durchsuchten ein Waldgebiet im Bereich der Straße "Am Heidenhang" sowie ein Gebäude am Brabanter Platz. Damit gingen die Einsatzkräfte einem konkreten Hinweis auf den Aufenthaltsort der Vermissten nach. Trotz der umfangrechen Suchmaßnahmen der Polizei bleibt die Jugendliche vermisst. Die Ermittlungen der zuständigen Kriminalbeamten dauern an.

Hinweise zu dem Aufenthaltsort von Anastasia Beatrice nehmen die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 11 unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Im Antreffungsfall bittet die Polizei um Hinweise über die Notrufnummer '110'.

Ein Lichtbild der Vermissten ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/104362 (sc)

