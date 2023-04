Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230427-3: Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach vermisster Jugendlicher

Wesseling (ots)

Foto der Gesuchten im Fahndungsportal der Polizei NRW verfügbar

Mit einem Foto fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach der als vermisst gemeldeten Anastasia Beatrice C. Die Jugendliche ist 16 Jahre alt, lebt in Wesseling und könnte sich nach Einschätzung der Ermittler im dortigen Stadtgebiet aufhalten. Bedingt durch ihre gesundheitliche Situation ist es nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Ein Lichtbild der Vermissten ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/104362

Hinweise zu dem Aufenthaltsort von Anastasia Beatrice nehmen die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 11 unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Im Antreffungsfall bittet die Polizei um Hinweise über die Notrufnummer '110'.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kehrte die 16-Jährige am Mittwoch (19. April) nicht von ihrer Schule in Wesseling nach Hause zurück. Zeugen schilderten, die Jugendliche an diesem Tag noch auf der Hubertusstraße in Wesseling gesehen zu haben. Sie soll sich dort gegen 16 Uhr im Bereich einer Tankstelle aufgehalten haben. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell