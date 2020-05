Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200528-5: Vermisste Martina Vermeulen gesucht - Frechen

Bild-Infos

Download

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Seit Montag (25. Mai) wird die 59-jährige Martina Vermeulen vermisst.

Zuletzt wurde die Vermisste gegen 15:30 Uhr in der Sparda-Bank-Filiale in Köln am Hauptbahnhof gesehen. Sie leidet an Diabetes. Ersten Ermittlungen zufolge ist die Vermisste nicht mit ihrem Auto oder ihrem Fahrrad unterwegs, da sich beides noch an der Wohnanschrift befindet. Von der Vermissten ist bekannt, dass sie in der Vergangenheit häufig den ÖPNV nutzte.

Martina Vermeulen ist circa 165 Zentimeter groß und von normaler Statur. Sie hat schulterlange braune Haare, braune Augen und benötigt eine Brille. Zur Bekleidung liegen der Polizei keine Angaben vor.

Bisherige Absuchen, auch mit einem Mantrailer-Hund, verliefen ohne Erfolg. Die Absuche mit dem Hund endete an der KVB-Haltestelle der Linie 7 in Frechen.

Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder sachdienliche Angaben über ihren Aufenthalt machen können, werden gebeten, sich über den Notruf 110 zu melden, persönlich bei einer Polizeidienststelle vorzusprechen oder sich an das sachbearbeitende Kriminalkommissariat 11 in Hürth unter Telefon 02233 52-0 zu wenden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell