POL-REK: 200401-3: 67-jähriger Mann vermisst - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach einer vermissten Person. Die umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei dauern an.

Seit Mittwoch (01. April) wird der 67-jährige Dieter Glöckner vermisst (Fotos).

Zuletzt wurde Herr Glöckner gegen 02:30 Uhr im Zimmer seiner Nachbarin des Seniorenheims Pro8, Leitweg in Bedburg gesehen, wie er aus dem Fenster kletterte und sich in unbekannte Richtung entfernte. Herr Glöckner leidet an Schizophrenie und Wahnvorstellungen. Auf lebenswichtige Medikamente ist er nicht angewiesen. Der Vermisste ist zu Fuß von der Einrichtung unterwegs und in der Vergangenheit mit der Deutschen Bahn nach Mönchengladbach gefahren.

Der Vermisste ist circa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat braune Haare und einen auffälligen Gang. Bekleidet war er zuletzt mit einer Jeanshose.

Hinweise zum Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat 11 in Hürth unter Telefon 02233 52-0 oder auch jede Polizeidienststelle entgegen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



