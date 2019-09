Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190926-2: Vermisste gesucht - Köln/Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht die 84-jährige Stefanie Broder. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Seit Mittwoch (25. September, 17:15 Uhr) wird die 84-jährige Frau Stefanie Broder aus der Tagespflegeeinrichtung der Diakonie Michaelshoven, Elisabeth-von-Mumm-Platz 9, 50937 Köln vermisst. Von dort sollte sie mit einem Bus zu ihrer Wohnanschrift nach Hürth gefahren werden, was sie letztlich nicht tat. Ihre Spur verliert sich an einem Park in Köln-Sülz. Dort war ein Mantrailer-Hund eingesetzt worden. Letztmalig aufgehalten hat sie sich möglicherweise an der Euskirchener Straße in Köln.

Die Seniorin ist augenscheinlich 80 Jahre alt, 152 Zentimeter groß und von leicht korpulenter Statur. Sie hat kurze glatte graue Haare und trug zuletzt graue Schuhe, eine braune Hose und eine weiß-braune Jacke im "Tigerlook". Die Seniorin spricht polnisch. Frau Broder ist an Demenz erkrankt, zeitlich und örtlich nicht orientiert und im Straßenverkehr unsicher.

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verbleib der Vermissten machen können, sich unter Telefon 02233 52-0 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (bm/sw)

