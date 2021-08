THW Landesverband Bayern

THW Bayern: THW Füssen unterstützt im Kampf gegen die Folgen der Flutkatastrophe

Füssen/Insul (ots)

In der Nacht vom 14. auf den 15.07.2021 sorgten extreme Niederschläge in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen für massivste Überschwemmungen und extreme Zerstörungen. Seit diesem Ereignis sind tausende Einsatzkräfte von THW, Feuerwehr, Sanitätsdiensten, Bundeswehr, Polizei sowie zivile Helfer im Einsatz, um den Betroffenen zu helfen.

So halfen auch die Helferinnen und Helfer der Fachgruppe Räumen des THW Füssen. Vom 30.07. bis 05.08. waren sie in Insul (Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz) im Einsatz. Zusammen mit anderen Einsatzkräften aus Kaufbeuren, Sonthofen und Günzburg galt es zu Beginn des Einsatzes die aktuelle Lage vor Ort zu erkunden. Erste Aufgaben waren im Anschluss, der Abtransport von Öltanks welche durch die Fluten beschädigt wurden. Diese wurden mit Hilfe des Radladers auf dem Kipper der Fachgruppe verladen und abtransportiert. Ebenso mussten Autowracks beseitigt werden, welche teilweise bis aus dem Flussaufwärts gelegenen Ort "Schuld" angeschwemmt worden waren. Ebenso wurden Häuser und eine komplett zerstörte Kegelbahn ausgeräumt da das Wasser die komplette Ausstattung zerstört hatte. Die Hauptaufgaben bestanden im Abtransport der riesigen Mengen zerstörten Hausrats, Schutt und Müll, sowie im schaffen zweier Furten (Stelle zur Flussdurchquerung) für LKWs um die Deponie des Ortes besser zu erreichen. Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, zivilen Helfern und Anwohnern vor Ort funktionierte reibungslos. Das THW wird weiterhin in den Katastrophengebieten im Einsatz sein. Auch die THW-Einsatzkräfte aus Füssen werden bereit stehen, wenn der Einsatzauftrag kommt.

