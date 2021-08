THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Verpflegungsstützpunkt in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Eindrücke der Fachgruppe Logistik-Verpflegung des THW-Ortsverbandes Schwabach

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schwabach/Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Die Fachgruppe Logistik-Verpflegung (Log-V) des Ortsverbandes Schwabach war eine Woche im Katastrophengebiet im Einsatz. Die Einsatzkräfte stellten mit zwei weiteren Log-Verpflegungseinheiten einen Verpflegungsstützpunkt in der stark beschädigten Stadt Bad Neunahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Nach erstem Kontakt mit den zwei vorhandenen Einheiten für Logistik-Verpflegung wurde das Equipment aufgebaut. Neben der Standardausstattung der Fachgruppe wurden auch ein Kombidämpfer zum Warmhalten von Speisen, eine größere Kippbratpfanne und ein Kühlanhänger in den Einsatz mitgeführt. Da für das Equipment viel Strom benötigt wird, wurde die Fachgruppe Elektroversorgung des THW-Ortsverbandes Erlangen ebenfalls alarmiert. Bald wurde ein Speiseplan erstellt und die nächsten Lebensmittelmärkte wurden aufgesucht. Grundsätzlich gab es feste Essenszeiten. So wurde das Frühstück zwischen 7:00 und 10:00 Uhr ausgegeben, das Mittagessen zwischen 12:00 und 15:00 Uhr und das Abendessen zwischen 18:00 und 23:00 Uhr. Aber nachdem in so einem Einsatz nicht alles planbar ist, wurde natürlich auch von diesen Zeiten abgewichen. So bekamen auch um kurz vor 24:00 Uhr Helfer noch eine warme Mahlzeit, nachdem sie unter schweren Atemschutz gearbeitet hatten. Das Essen wurde entweder an die Einsatzstellen gebracht, von den Helfern an den Einsatzstellen abgeholt oder konnte vor Ort direkt gegessen werden. Zum vor Ort Essen standen zwei SG 30 Zelte mit Bierzeltgarnituren bereit. Die ausgegebenen Mahlzeiten haben stark geschwankt. Anfangs waren es ca. 700 Stück pro Mahlzeit. Dies steigerte sich über Mittag auf ca. 1.300 Mahlzeiten. Am Spitzentag wurden 5.000 Mahlzeiten ausgegeben. Dies lag auch daran, dass die Bevölkerung zusammen mit den Einsatzkräften ebenfalls versorgt wurde. Einige hatten nach wir vor keinen Strom oder Wasser. Nach einer Woche im Einsatz wurde der Ortsverband Schwabach durch den Ortsverband Holzminden abgelöst.

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell