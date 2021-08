THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Rund 480 Einsatzkräfte in Rheinland Pfalz noch im Einsatz.

München (ots)

Ein Kontingent von rund 480 THW-Einsatzkräften aus dem THW-Landesverband Bayern ist derzeit in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten in Rheinland Pfalz im Einsatz. Diese sind in den Bereichen Räumen, Brückenbau, Trinkwasserversorgung, Ölschadensbekämpfung, Führungsunterstützung, Logistik, Fachberatung und Instandsetzung von Infrastruktur tätig, um zu helfen, die Schäden der Flutkatastrophe zu beseitigen.

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell