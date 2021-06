THW Bayern: Zahlreiche Einsätze nach Unwettern in Bayern

THW Landesverband Bayern

Nach den heftigen Unwettern, die gestern in Bayern gewütet haben, waren 249 Einsatzkräfte des THW an mehreren Orten im Einsatz -u.a. in Freising, Landshut, Mühldorf, Neumarkt, Neu-Ulm, Amberg und Parsberg-. Pumparbeiten, Transportfahrten, Räumarbeiten sowie Sandsacklogistik haben unsere Einsatzkräfte u.a. geleistet. Zudem wurde in Weiden ein abgedecktes Dach gesichert. In Lindau wurden THW-Kräfte zum Bergen von verunfallten Booten nachalarmiert.

