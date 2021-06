THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Einsätze nach Unwetter: Fünf Einsatzstellen forderten die THW-Einsatzkräfte im Coburger Umland - von der Fachberatung bis zum überörtlichen Einsatz.

Am vergangenen Samstagnachmittag begann der kleine Einsatzmarathon für den THW Ortsverband Coburg. Eine landwirtschaftliche Maschine drohte in Sonnefeld, aufgrund losen und durch die Regenmassen aufgeweichten Untergrunds, in eine Baugrube zu stürzen. Durch die Einsatzleitung vor Ort wurde ein Autokran angefordert. Beim anschlagen des havarierten Fahrzeuges sowie der Bergung unterstützen die THW-Kräfte, nachdem sie die Einsatzstelle mittels LED-Flächenleuchten entsprechend ausgeleuchtet hatten. Parallel zum Einsatz in Sonnefeld ging erneut eine Alarmierung für den THW-Fachberater ein. Erneut ging es nach Ebersdorf - diesmal zu einer Firma, die aufgrund des Starkregens Wassereintritt in ihr Gebäude meldete. Die Kräfte des THW Coburg stellten der örtlichen Feuerwehr gefüllte Sandsäcke zur Verfügung. Gegen Mitternacht rückten die Coburger THWler wieder in ihrer Unterkunft ein. Die Wetterlage wurde weiter beobachtet und führte am späten Sonntagabend zu einer erneuten Alarmierung: Zur Unterstützung der Kameraden des Ortsverbandes Bad Staffelstein rückte die Fachgruppe Räumen nach Lichtenfels aus. Hier wurde in verschiedenen Gebäuden Wassereintritt festgestellt. Darum galt es, mit dem Radbagger einen Flurgraben frei zu räumen und von Unrat zu befreien, sodass das angestaute Wasser zügiger abfließen konnte.

