THW Bayern: Neue Kranführer im THW

Einsatzkräfte aus dem Regionalbereich Nürnberg erhielten im Ortsverband Erlangen durch den Bereichsausbilder für den Lehrgang "Bediener Ladekran" zunächst eine theoretische Einweisung, bei der sie ihr vermitteltes Wissen mit einer abschließenden Prüfung unter Beweis stellen mussten. Anschließend erfolgte die Einweisung in den Kran und zahlreiche praktische Aufgaben, um den Umgang mit dem Kran zu erlernen. Auch wenn die Bedienung des Ladekrans mit einem Joystick von außen betrachtet einfach aussieht, so merkt man schnell, dass hier nicht nur viel Übung, sondern vor allem auch Fingerspitzengefühl gefragt ist. Das große Kunststück in der Praxis war es, mit zwei unterschiedlichen Ladekranen ein Rundholz synchron zu steuern. Hier wurde nicht nur genaustes Arbeiten abgefragt, sondern auch die Kommunikation der Ladekranführer untereinander stellte sich als Schlüssel zum Erfolg heraus. Dank der intensiven und gelungenen Ausbildung legten die THW-Einsatzkräfte den Lehrgang erfolgreich ab.

