THW Bayern: Großbrand in Schwebheim - THW unterstützt Feuerwehr bei der Brandbekämpfung

Schwebheim (ots)

Gestern zur Mittagszeit geriet eine Holzfirma im Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim in Brand. Kurz nach 12:00 Uhr ging der Alarm beim THW Fachberater aus Neustadt a.d. Aisch ein: Die Einsatzkräfte des THW rückten mit der Bergungsgruppe und der Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung an und unterstützten die Feuerwehrkräfte bei der Brandbekämpfung. Da sich immer wieder neue Glutnester bildeten, an die von außen kein rankommen war, wurde die Fachgruppe Räumen des THW Ortsverbandes Ansbach nachalarmiert. Die THW-Helfer aus Ansbach verschafften sich mit ihrem Radbagger Zugang zu den Glutnestern. Somit konnten diese auseinander gezogen und durch die Feuerwehrkräfte vollständig abgelöscht werden. Das THW sorgte in den Nachtstunden für das Ausleuchten der Einsatzstelle, sodass alle Einsatzkräfte bei guter Sicht arbeiten konnten.

