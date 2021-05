THW Bayern: Hoch hinaus! - Ausbildung über den Umgang mit der Hubarbeitsbühne

THW Landesverband Bayern

Eine Hubarbeitsbühne haben die Fachgruppe Elektroversorgung der Ortsverbände Bad Staffelstein und Gerolzhofen vor kurzem erhalten. Auch die Regionalstelle Karlstadt hatte dieses Spezialgerät für ihre beiden Fachgruppen Elektroversorgung in Ochsenfurt und Alzenau beschafft. Es bot sich also an, eine Ausbildung für beide Regionalbereiche Karlstadt und Bamberg zu organisieren. Bedingt durch die Corona-Lage wurde die Theorieschulung per Videokonferenz an drei aufeinanderfolgenden Abenden abgehalten. Die Hauptthemen neben Verantwortung, Rechtsgrundlagen und Anforderungen waren die Standsicherheit und Abstützung der Bühne, die Tragfähigkeit der Aufstellflächen und die Persönliche Schutzausstattung. Das erlernte Wissen wurde am Praxistag in einer schriftlichen Prüfung abgefragt. Die Zahl der Teilnehmenden wurde am Prüfungstag auf vier Personen beschränkt. Die Praxisteile wurden an zwei Tagen, immer jeweils vormittags und nachmittags abgehalten, um eine Vermischung der Ortsverbände zu vermeiden. Abstand, Hygienemaßnahmen, Maske tragen und Selbsttest am Tag vorher ergänzten die Corona-Schutzmaßnahmen. Die Teilnehmenden erhielten eine ausführliche Einweisung in die neuen Anhänger-Hubarbeitsbühnen, welche eine Arbeitshöhe von ca. 13m haben. Aufbau, Steuerung und Notbedienung wurden ausführlich behandelt. Nach einer Eingewöhnungsphase auf dem Gerät, erfolgte die Unterweisung im richtigen und sicheren Umgang. Abgerundet wurde der Tag mit einer praktischen Aufgabe, um die sichere Bedienung abzuprüfen. Nur wenige Tage nach der Ausbildung konnte der Ortsverband Ochsenfurt das erlernte im Einsatz umsetzen. Da die Anhängerbühnen sehr schmal und niedrig sind, wurde sie zu einem Brand eines Hauses in einem Hinterhof angefordert. Diese passte durch die Toröffnung und konnte am Brandobjekt in Stellung gebracht werden. Dies ermöglichte eine optimale Unterstützung der Löscharbeiten mit Wasser von oben.

