THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Brennende Getränkekästen erfordern Einsatz mit schwerem Gerät

Bild-Infos

Download

Hilpoltstein/ Roth (ots)

In der Nacht zum 9. März 2021 hat ein LKW-Brand auf der Autobahn A 9 zwischen Allersberg und Hilpoltstein einen stundenlangen Bergungs- und Beleuchtungseinsatz für das THW Roth nach sich gezogen. Auf Höhe des Parkplatzes Göggelsbuch war ein Sattelauflieger mit etwa 1.200 Getränkekisten in Brand geraten und weitestgehend ausgebrannt. Mit der Alarmierung der zuständigen Feuerwehren aus Allersberg und Göggelsbuch wurden auch die THW-Fachberater der THW-Ortsverbände Hilpoltstein und Roth zur Unterstützung an die Einsatzstelle gerufen. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehren wurden weitere Einsatzkräfte des THW Roth zur Ausleuchtung und Beräumung der Brandstelle sowie Zerlegung des ausgebrannten Sattelaufliegers nachalarmiert. Hierbei kamen neben dem Lichtmastanhänger auch der Teleskoplader mit Niederhalterschaufel und der LKW mit Ladekran und Zweischalengreifer zum Einsatz, um den stark verschmolzenen Brandschutt zu beräumen. Die Einsatzkräfte waren bis weit in die Nacht mit den Bergungsarbeiten beschäftigt.

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell