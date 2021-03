THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Bombenfund in Ansbach: 60 THW Einsatzkräfte unterstützen bei der Evakuierung

Ansbach (ots)

Am vergangenen Montag wurde im Bahnhofsbereich in Ansbach eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Die 250 Kilogramm schwere Bombe wurde im Rahmen von Bauarbeiten im Gleisbereich zufällig ausgegraben. In einem Radius von 500m wurden umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen vorgenommen. Rund 60 THW-Einsatzkräfte aus insgesamt sechs Ortsverbänden waren von der Stadt Ansbach als Unterstützung hierfür angefordert. Die THW Ortsverbände Ansbach, Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Neustadt/Aisch, Rothenburg und Schwabach unterstützen bei der Evakuierung von rund 2500 betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Darüber hinaus unterstützte das THW die Polizei im Rahmen von verkehrsregelnden Maßnahmen. Mit den Einsatzfahrzeugen wurde so der Gefahrenbereich großräumig abgesichert. Mit mehreren Mannschaftstransportwagen wurde ebenso die Personen-Transportlogistik sichergestellt. Vier Fachberater aus den Ortsverbänden Ansbach und Feuchtwangen nahmen die Aufgabe der Verbindungspersonen zwischen den verschiedenen Stäben und der Einsatzleitung wahr. Die Fliegerbombe konnte um 21:45 Uhr entschärft werden. Nach rund 10 Stunden konnten alle THW-Einsatzkräfte ihren Einsatz beenden.

