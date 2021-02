THW Bayern: THW unterstützt bei Absicherungsmaßnahmen nach Erdrutsch

THW Landesverband Bayern

Am vergangenen Freitag wurde durch die andauernden starken Regenfälle und Schneeschmelze ein Erdrutsch in einem Neubaugebiet in Rödental ausgelöst. Die vom Hang herabfließenden Wassermassen brachten eine Stützmauer zum Einsturz. In Folge dessen rutschten Fragmente der beschädigten Mauer sowie feuchtes Erdreich in Richtung Haus hinab. Der THW Fachberater, welcher direkt von der Leitstelle zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Rödental sowie der Freiwilligen Feuerwehr Rothenhof alarmiert wurde, rückte umgehend aus. Um schnellstmöglich den abrutschenden Hang zu sichern und das herabfließende Wasser unter Kontrolle zu bringen, wurde nach der ersten gemeinsamen Sichtung mit der Einsatzleitung der Feuerwehr die Bergungsgruppe sowie die Fachgruppe Räumen des THW Ortsverbandes Coburg nachgefordert. Daraufhin wurden mehrere Hundert vorgefüllte Sandsäcke auf den Fahrzeugen verladen und Material zum Abstützen der beschädigten Mauer verlastet. Vor Ort angekommen konnte somit als Erstmaßnahme mit den Kameraden der Feuerwehr das vom Hang nachströmende Wasser durch Sandsackbarrieren vom Haus weggeleitet werden. Um das durchgeweichte Erdreich gegen weiteres Nachrutschen zu sichern, stützten die Coburger Einsatzkräfte die Reste der Stützmauer mittels Baustützen und einer aufwändigen Holzkonstruktion ab.

