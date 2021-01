THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Verteilung von Impfzubehör und persönlicher Schutzausstattung im Landkreis Passau

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Passau (ots)

Seit Beginn der Corona Pandemie im März 2020 betreibt der THW Ortsverband Vilshofen einen sogenannten Logistikstützpunkt für den Landkreis Passau. Einmal in der Woche verteilt das THW die vom Freistaat Bayern beschaffte Schutzausstattung an den zuständigen Bedarfsträger, das Landratsamt Passau, das Schulamt des Landkreises Passau in Salzweg oder direkt an das Impfzentrum in Straßkirchen, nachdem das Material, unter anderem FFP2 Masken, Impfzubehör oder auch Antigen Schnelltests, zuerst vom zentralen Logistikstützpunkt in den Landkreis Passau transportiert wurde. Für die Verteilung steht ein- bis zweimal pro Woche eine feste Fahrmannschaft zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

THW Regionalstelle Straubing

Michael Wieninger

Tel. 09421/963410

Poststelle.RSt_Straubing@thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell