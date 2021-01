THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Corona-Einsätze zwischen den Jahren und Erstbilanz des Einsatzjahres 2020

München (ots)

Nach einer kurzen Pause am ersten Weihnachtstag haben Helferinnen und Helfer des THW in Bayern auch zwischen den Jahren Corona-Einsätze durchgeführt.

Im Rahmen der Amtshilfe für das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat das THW auch bei der Erstlieferung der Impfdosen am 26. und 29. Dezember beim Transport des Impfstoffs unterstützt. Die Transportbehälter haben Helferinnen und Helfer des THW an zentralen Lagerstandorten gekühlt übernommen, gekühlt transportiert und gekühlt an Impfzentren übergeben. Die Transportbehälter waren vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege beschafft und vom THW an die Kreisverwaltungsbehörden ausgeliefert worden. *** Das Jahresende bot auch dem THW Zeit für eine erste Bilanz des Corona-Einsatzjahres 2020: Gemäß der eigenen Datenbank haben 3.673 THW-Kräfte im vergangenen Jahr an Einsätzen gegen die Pandemie in Bayern mitgewirkt. Die Anzahl der geleisteten Stunden im Rahmen der Corona-Einsätze beläuft sich auf 282.788, hinzu kommen unzählige Stunden der rund 200 beruflichen THW-Angehörigen.

Und im gerade begonnenen Neuen Jahr geht es gleich weiter: Die Einsatzschwerpunkte der nächsten Wochen bleiben bei der Zentrallogistik für Schnelltests und Impfzubehör, der örtlichen Unterstützung bei Test- und Impfzentren und bei der Kontaktnachverfolgung. So ist zum Beispiel ein zentraler Transport von Antigenschnelltests für den 7. Januar geplant.

