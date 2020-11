THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Unterstützung beim "Contact Tracing"

MünchenMünchen (ots)

"Contact Tracing" ist ein wichtiger Baustein gegen die Verbreitung des Coronavirus. THW-Einsatzkräfte helfen an mehreren Orten in Bayern in den Gesundheitsämtern bei der Kontaktnachverfolgung. Abstimmungen auf örtlicher und auf Landesebene mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ermöglichen diese Hilfe durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des THW. Derzeit befinden sich 66 Einsatzkräfte aus mehreren bayerischen Ortsverbänden im Einsatz. Weitere 150 Kräfte stehen bereit, um die Gesundheitsämter bei Bedarf zu unterstützen.

Rückfragen bitte an:

THW Landesverband Bayern

Alessandra Donatello

Telefon: 089/ 159 151-0

E-Mail: alessandra.donatello@thw.de

https://www.lv-by.thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell