THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Provisorische Abdeckung der Dachfläche im Museum

MünchenMünchen (ots)

Am Montag 16.11.2020 wurde der Fachberater des THW Ortsverbandes München-Mitte zur Begutachtung eines beschädigten Daches gerufen. Das verglaste Dach der Münchner Antikensammlung war von einem Baukran beschädigt worden. In Abstimmung mit dem Bauamt und der betroffenen Baufirma wurde die provisorische Abdeckung der Dachfläche durch das THW für den nächsten Tag beschlossen. Noch am Montagabend wurde das benötigte Material nebst einem sog. Notdach, das der THW Ortsverband Dachau zur Verfügung stellte, zusammengestellt und verlastet. Am Dienstagmorgen begann dann der Einsatz mit einer Begutachtung durch den Glaserbetrieb, der die Reparatur ausführen sollte. Dabei wurde klar, dass das Provisorium möglicherweise längere Zeit halten soll als gedacht und somit so haltbar wie möglich ausgeführt werden muss. Nach Anbringen von Sicherheitsleinen für die Absicherung der Einsatzkräfte wurden die Schadstellen gesichert und lose Teile entfernt. Dabei war große Umsicht nötig. Anschließend wurde mit Hilfe des Baukrans das Notdach ausgelegt und durch Leinen, Bohlen und fast 300 Sandsäcke gesichert. Nach etwa 7 Stunden war der Einsatz beendet.

