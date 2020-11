THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Einsatz nach Brand im Nürnberger Hafen

Nürnberg (ots)

In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag wurde die Feuerwehr in den Nürnberger Hafen alarmiert. Vor Ort stand ein ca. 30 mal 30 Meter überdachter Lagerplatz mit Metallschrott in Flammen. Die Feuerwehr Nürnberg begann sofort mit der Brandbekämpfung und dämmte das Feuer zügig ein. Jedoch war es schwierig zu den tiefer gelegenen Brand- und Glutnestern vorzudringen.

Um 3:12 Uhr am Sonntagmorgen alarmierte die Leitstelle Nürnberg darauf hin den Fachberater sowie die Fachgruppe Räumen mit dem Radlader zur Einsatzstelle. Bereits kurze Zeit nach der Alarmierung konnten die Einsatzkräfte des THW damit beginnen, den Haufen abzutragen. Mit dem Radlader wurde Schaufel um Schaufel aus dem Überbau transportiert und an anderer Stelle verteilt, so dass die Feuerwehrkräfte die Brandnester ablöschen konnten. Der Einsatz konnte gegen 6:00 Uhr in der früh erfolgreich beendet werden.

