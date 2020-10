THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Neue Einsatzkräfte nach bestandener Abschlussprüfung der Grundausbildung

MarktheidenfeldMarktheidenfeld (ots)

Der THW-Ortsverband Marktheidenfeld ist um zwei neue Helfer gewachsen. Ein halbes Jahr bereiteten sich die frisch gebackenen THWler auf die Grundausbildungsprüfung vor. Die Prüfung zur Grundausbildung fand am 24. Oktober statt. Die Prüfungskommission hatte Stationen vorbereitet, an denen den Prüflingen ihr gelerntes Wissen abverlangt wurde. Die beiden Helferanwärter mussten unter anderem ein Widerlager aus Holz zum Aufstellen einer Leiter bauen, ein Betonrohr mit dem Motortrennschleifer abtrennen, mittels Greifzug und Rundschlinge eine Gitterbox ziehen, oder mit dem hydraulischen Rettungssatz Schere/Spreizer ein Metallgitter zerlegen. Auf über zehn Themenkomplexe wurden sie von ihren Ausbildern vorbereitet. Manche Ausbildungen fanden dabei digital statt, wie beispielsweise ein Grundseminar zum Thema CBRN (Gefahrstoffe chemisch, biologisch, radioaktiv, nuklear) oder PSNV (Psychosoziale Notversorgung beim THW). Die Leiterin der THW Regionalstelle Karlstadt, Karin Munzke, war zur Prüfungsaufsicht vor Ort und übergab schließlich die Urkunden zur bestandenen Prüfung. Die beiden Helfer werden zukünftig in den Bergungs- und Fachgruppen des THW Marktheidenfeld eingesetzt.

Weitere Ortsverbände freuten sich über neue Einsatzkräfte, die im Oktober die Grundausbildungsprüfung bestanden haben: Sechs Helferinnen und Helfer im Ortsverband Lohr, drei Helfer im Ortsverband Gunzenhausen und drei Helfer im Ortsverband Freising.

