THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Ein neuer Lebensabschnitt beginnt: Bundesfreiwilligendienst beim THW

Breitengüßbach/Schweinfurt (ots)

Anfang September starteten fünf neue Bufdis ihren Freiwilligendienst bei der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk im Regionalbereich Bamberg. Im Rahmen der Einführungstage wurden sie von hauptamtlichen Mitarbeitern sowie von erfahreneren Bufdis willkommen geheißen.

Der neue Lebensabschnitt begann für die Bundesfreiwilligendienstleistenden am Dienstag zunächst mit einer in Zeiten der Pandemie notwendigen Hygieneeinweisung. Bei verschiedenen Übungen konnten sich die Gruppenmitglieder im Anschluss näher kennenlernen. Neben einer Einweisung in die Arbeitsabläufe des Bundesfreiwilligendienstes beim THW gab es auch noch beispielhaft eine Führung durch den OV Schweinfurt.

Am zweiten Tag stand vor allem der Teamgedanke im Vordergrund. Durch Aufgaben und Übungen lernten die Bufdis Grundlagen der Teamarbeit, wie Kommunikation, Miteinander und weitere gruppendynamische Prozesse kennen.

Neben der Vorbereitung auf anstehende Lehrgänge wurde die Woche am Freitag schließlich mit einer Auseinandersetzung mit den Werten und Leitsätzen im THW, wie Toleranz, Offenheit und dem Gedanken der Hilfsbereitschaft, abgeschlossen.

Ganz nach dem Motto "Leben in der Lage" starten die mittlerweile 13 Bufdis nun mit viel Motivation und gut vorbereitet in die zukünftig anstehenden Aufgaben und die daran anknüpfenden Ausbildungen, Lehrgänge und Seminare.

