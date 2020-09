THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Behelfsbrücke nach Unwetterkatastrophe 2016 in Niederbayern wieder abgebaut

Simbach am Inn/Freising (ots)

Am 29.08.2020 bauten die Einsatzkräfte des THW Ortsverbandes Freising gemeinsam mit den Ortsverbänden Simbach, Altötting und Eggenfelden nach vier Jahren Standzeit die Behelfsbrücke in Simbach wieder ab. In den vergangenen vier Jahren gewährleistete die 15,40m lange Bailey-Brücke die Zufahrt für Busse, Rettungsdienst und Feuerwehr zum Schulzentrum Obersimbach. Die bisherige Überfahrt war während der Unwetterkatastrophe im Sommer 2016 durch die Wassermassen weggerissen worden und wurde damals innerhalb kürzester Zeit unter Leitung der THW-Fachgruppe Brückenbau aus Freising ersetzt.

Zum Abbau wurde die Behelfsbrücke durch ein Kranunternehmen ausgehoben und am Abbauplatz abgesetzt. Der THW-Ortsverband Simbach hatte schon vorab den Holzbelag der Brücke entfernt, so dass am vergangenen Samstag das Stahlgerüst der Brücke zerlegt und verladen werden musste. Mit Mund-Nasen-Schutz geschützt demontierten die 35 Helfer die Brücke. Unterstützt wurden sie dabei durch den Mobilkran der Fachgruppe Brückenbau aus Freising und den Teleskoplader der THW-Fachgruppe Räumen aus Eggenfelden. Teile der Brücke mussten auch von Hand bewegt werden.

Verladen auf den Fahrzeugen und Anhängern der THW-Ortsverbände Mühldorf, Landshut und Eggenfelden, werden die Bauteile nun in die zentralen Lager des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur transportiert, wo sie für den nächsten Einsatz gelagert werden.

